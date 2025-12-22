Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono valutazioni in corso in casa Inter per la fascia destra visto il lungo infortunio di Denzel Dumfries.
Sky – Inter, occhi su Vicario per l'estate. Sostituto Dumfries? Ecco i nomi. E Frattesi…
Sky – Inter, occhi su Vicario per l’estate. Sostituto Dumfries? Ecco i nomi. E Frattesi…
Sky Sport riaccosta il profilo di Vicario all'Inter in vista di giugno: l'addio di Sommer, infatti, è scontato
Tra i profili cerchiati, ce ne sono due in particolare: il primo è Palestra del Cagliari ma in prestito dall'Atalanta. Il club bergamasco, però, ha stabilito una valutazione molto alta e per questo non sembra una pista percorribile.
L'alternativa è invece Norton-Cuffy del Genoa, nome accostato ai nerazzurri già da diverse settimane. Sempre Sky Sport, poi, rifà il nome di Vicario in ottica Inter per il post Sommer, visto l'addio scontato, a parametro zero, dello svizzero.
Sky poi conferma la posizione del club nerazzurro su Frattesi, giocatore che tanto piace a Spalletti per la sua Juventus: non ci sono margini per un trasferimento a gennaio con un prestito gratuito.
