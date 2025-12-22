Frattesi potrebbe lasciare l'Inter a gennaio: Fanatik, portale turco, lo accosta al Fenebrahce

Il futuro di Davide Frattesi potrebbe essere lontano dall'Inter. Il centrocampista ex Sassuolo e Monza, infatti, sta trovando poco spazio anche con Chivu, non solo per i problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione in estate.

Non è un mistero che Frattesi piaccia alla Juventus e al suo allenatore, Luciano Spalletti, il cui rapporto si è consolidato durante l'esperienza in Nazionale dell'ex allenatore del Napoli. Dalla Turchia, però, aggiungono una nuova squadra in corsa per Frattesi.

Secondo quanto riportato da Fanatik, infatti, Frattesi è uno degli obiettivi di mercato del Fenerbahce, attualmente secondo in campionato a -3 dal Galatasaray.

Il portale turco sottolinea come l'Inter non abbia intenzione di dare il calciatore ai rivali della Juventus e indica anche le condizioni dell'eventuale trasferimento. L'Inter infatti chiede 30 mln di euro ed è anche favorevole ad una cessione in prestito con diritto di riscatto.