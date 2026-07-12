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Sky – Khalaili, ecco la volontà dell’Inter. Alternative? C’è un nome sui potrebbe tornare

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L'Inter aspetta novità per quanto riguarda le visite mediche di Khalaili che domani dovrebbe avere un supplemento dei controlli
Andrea Della Sala Redattore 

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L'Inter aspetta novità per quanto riguarda le visite mediche di Khalaili che domani dovrebbe avere un supplemento dei controlli. Queste le ultime secondo Sky Sport:

Sky – Khalaili, ecco la volontà dell’Inter. Alternative? C’è un nome sui potrebbe tornare- immagine 2

Presto per avere ipotesi alternative, la volontà dell'Inter è che vada tutto bene. Qualora non si fosse chiusa la trattativa con l'Inter per Khalaili, l'Inter stava sondando il terreno per Doué e quello potrebbe essere un nome sui cui l'Inter potrebbe tornare.  

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