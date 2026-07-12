Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Khalaili, ecco la volontà dell’Inter. Alternative? C’è un nome sui potrebbe tornare
calciomercato
Sky – Khalaili, ecco la volontà dell’Inter. Alternative? C’è un nome sui potrebbe tornare
L'Inter aspetta novità per quanto riguarda le visite mediche di Khalaili che domani dovrebbe avere un supplemento dei controlli
L'Inter aspetta novità per quanto riguarda le visite mediche di Khalaili che domani dovrebbe avere un supplemento dei controlli. Queste le ultime secondo Sky Sport:
Presto per avere ipotesi alternative, la volontà dell'Inter è che vada tutto bene. Qualora non si fosse chiusa la trattativa con l'Inter per Khalaili, l'Inter stava sondando il terreno per Doué e quello potrebbe essere un nome sui cui l'Inter potrebbe tornare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA