Alfredo Pedullà aggiorna sul mercato dell'Inter tra gennaio e giugno: ecco le ultimissime dal giornalista di Sportitalia
Alessandro Cosattini Redattore 

Alfredo Pedullà aggiorna sul mercato dell'Inter tra gennaio e giugno: ecco le ultimissime dal giornalista di Sportitalia.

“Volevo spiegare la situazione Dibu Martinez che è stato proposto, ma l’Inter non è calda su di lui. Piacciono Vicario e Caprile per la porta, ma i dirigenti non hanno ancora scelto.

E Perisic invece è un tentativo di ritorno a casa, ma bisogna aspettare la sfida col Bayern. Vedremo, se il PSV uscirà allora l’Inter si presenterà con argomenti concreti”.

