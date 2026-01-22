Il mercato di gennaio dell'Inter potrebbe riservare ancora delle sorprese. Secondo quanto riferisce in Svizzera RSI, infatti, i nerazzurri potrebbero provare a piazzare la zampa per Ndoye, trasferitosi al Nottingham Forest la scorsa estate dal Bologna e che fin qui non ha lasciato il segno in Inghilterra.

"L’attaccante elvetico, tra i protagonisti delle qualificazioni al Mondiale 2026, sarebbe infatti già pronto a lasciare gli inglesi, che stanno vivendo una stagione complicata con già ben 3 allenatori che si sono succeduti sulla panchina. Il vodese è infatti finito sul taccuino di Inter e Atletico Madrid e la sua partenza, a cui il club al momento si oppone, potrebbe essere agevolata dall’acquisto da parte del Forest di Lucca (pur se solamente in prestito) in provenienza dal Napoli".