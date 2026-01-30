Sky – Liverpool pronto a offerta per Dumfries. Se parte l’olandese Inter su…

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare grandi novità in casa Inter. Secondo quanto riporta Sky Sport, c'è stato un sondaggio del Liverpool per Dumfries. Si è fatto male Frimpong e il club inglese sta cercando un terzino destro.
Nei gironi scorsi c'è stato un sondaggio esplorativo dei Reds per l'esterno olandese
Il sondaggio esplorativo ha attivato l'Inter che ha cercato a sua volta di fare un sondaggio esplorativo su Norton-Cuffy del Genoa. Se l'interesse del Liverpool per Dumfries dovesse concretizzarsi, l'Inter potrebbe chiudere per l'esterno del Genoa, ma occhio alla Juve che ha già fatto un'offerta per l'inglese.
