Il ritorno di Ivan Perisic all'Inter è sempre più complicato. Secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa tra nerazzurri e PSV si è praticamente interrotta, è molto difficile, il club olandese ha alzato un muro importante. Per quanto riguarda invece la situazione di Moussa Diaby c'è ancora un piccolo spiraglio. C'è un discorso legato all'ok che deve fare il fondo PIF, mentre il giocatore è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, l'Inter spinge sulla forte volontà del francese.