Il ritorno di Ivan Perisic all'Inter è sempre più complicato. Secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa tra nerazzurri e PSV si è praticamente interrotta, è molto difficile, il club olandese ha alzato un muro importante. Per quanto riguarda invece la situazione di Moussa Diaby c'è ancora un piccolo spiraglio. C'è un discorso legato all'ok che deve fare il fondo PIF, mentre il giocatore è disposto ad abbassarsi l'ingaggio, l'Inter spinge sulla forte volontà del francese.
Le due trattative sono molto difficili, per questo l'Inter per il momento non ha dato l'ok per la cessione di Luis Henrique che è sempre più orientato alla permanenza. L'Inter cerca di farsi trovare pronta qualora dovessero arrivare offerte importanti per Dumfries. Attenzione al futuro di Frattesi, il Nottingham Forrest si è rifatto avanti e ha fatto un'offerta di prestito con diritto di riscatto, deve dare l'ok definitivo il giocatore.
