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Finalizzata l'operazione Davide Frattesi, l'Inter ora torna sul mercato per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. Come riporta Sky Sport, in questo momento è quello di Curtis Jones il nome su cui lavora l'Inter da tempo: il Liverpool è leggermente sceso rispetto a qualche settimana fa, ma vorrebbe comunque 30-35 milioni. Si sta continuando a trattare ma con l'uscita di Frattesi l'Inter ha lo spazio per parlare col Liverpool.

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Per Luis Henrique è arrivata l'offerta della Roma e l'Inter lo ha comunicato al giocatore, che è a conoscenza di essere sul mercato. Lui il suo ok al trasferimento lo ha già dato: al momento è tutto un attimo passato in secondo piano perché la Roma ha altre priorità come Rodrigo Mora.

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Ma le difficoltà di quest'operazione cambiano i piani: prima la Roma poteva prenderlo a 8 milioni in prestito oneroso e poi avere 25-30 per l'esterno, ma ora viene messo tutto in secondo piano perché l'investimento potrebbe dover essere girato sul trequartista non arrivasse Mora. L'interesse per il brasiliano dell'Inter però rimane.