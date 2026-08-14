Non avverrà oggi l'annuncio di Djed Spence come nuovo calciatore dell'Inter: l'esterno ha svolto le visite mediche, ma sarà ufficializzato domani
VIDEO FCIN1908 / Inter, Spence al Coni per l'idoneità fisica poi la firma: "Ci vediamo presto"
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Non avverrà oggi l'annuncio di Djed Spence come nuovo calciatore dell'Inter: l'esterno ha svolto le visite mediche, ma sarà ufficializzato nella giornata di domani.
Come spiega SportMediaset, l’annuncio di Spence come nuovo giocatore dell’Inter dovrebbe arrivare nella giornata di domani: il motivo è un'attesa solo di natura burocratica. Tutto fatto dunque.
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