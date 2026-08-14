Fra i tanti tavoli che impegnano l'Inter in questi giorni di mercato c'è anche quello relativo al rinnovo di Pio Esposito
VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Fra i tanti tavoli che impegnano l'Inter in questi giorni di mercato c'è anche quello relativo al rinnovo di Pio Esposito. Come riferito da Sky Sport, infatti, oggi nella sede del club nerazzurro c'è stato un incontro con l'agente del calciatore per discutere del prolungamento e dell'adeguamento del contratto del calciatore, la cui volontà, condivisa anche dalla società, è di andare avanti con l'Inter.
Secondo quanto risulta, manca ancora l'accordo tra le parti: quello di oggi è stato un incontro interlocutorio.
Le parti si riaggiorneranno più avanti, con la voglia comune di trovare una soluzione senza fretta, visto che il contratto di Esposito scade fra quattro anni. Servirà comunque ricontrarsi per fare dei passi avanti.
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA