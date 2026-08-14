Fra i tanti tavoli che impegnano l'Inter in questi giorni di mercato c'è anche quello relativo al rinnovo di Pio Esposito

Marco Macca
Screenshot 2026-08-14 alle 18.39.54

VIDEO / Inter, Frattesi è arrivato a Roma: l'accoglienza dei tifosi della Lazio

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Fra i tanti tavoli che impegnano l'Inter in questi giorni di mercato c'è anche quello relativo al rinnovo di Pio Esposito. Come riferito da Sky Sport, infatti, oggi nella sede del club nerazzurro c'è stato un incontro con l'agente del calciatore per discutere del prolungamento e dell'adeguamento del contratto del calciatore, la cui volontà, condivisa anche dalla società, è di andare avanti con l'Inter.

Esposito
Getty Images

Secondo quanto risulta, manca ancora l'accordo tra le parti: quello di oggi è stato un incontro interlocutorio.

Esposito Inter

Inter Esposito Italia

Le parti si riaggiorneranno più avanti, con la voglia comune di trovare una soluzione senza fretta, visto che il contratto di Esposito scade fra quattro anni. Servirà comunque ricontrarsi per fare dei passi avanti.

(Fonte: Sky Sport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti