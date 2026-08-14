Davide Frattesi è arrivato a Roma. Dopo il nuovo accordo raggiunto in giornata tra Lazio e Inter per il trasferimento del centrocampista classe 1999, il calciatore romano ha raggiunto la Capitale.

Poco fa, intorno alle 18, Frattesi è atterrato all’aeroporto di Fiumicino: la sua avventura alla Lazio si appresta ad iniziare.

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Il centrocampista ha posato già con la sciarpa della Lazio. Uno scatto pubblicato sui canali social proprio dal club biancoceleste, che ha scritto: "L'attesa è finita. Davide è qui".

Inter e Lazio hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Davide Frattesi sulla base del prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. La società nerazzurra manterrà il 50% sulla sua futura rivendita.