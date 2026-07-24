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Secondo quanto riporta Sky Sport, il Monza ha messo nel mirino due giocatori dell'Inter: Massolin e Akinsanmiro. Il club vorrebbe rivedere l'Inter per definire i due affari con due formule differenti. Ospite negli studi di Sky Sport, l'amministratore delegato del Monza, Mauro Baldissoni, ha commentato la doppia trattativa con i nerazzurri.

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"Quello che posso dire è che seguiamo profili che possono essere idonei alla richiesta dell'allenatore. Allo stesso tempo l'allenatore sta valutando quelli che già sono in rosa. Si faranno inserimenti a seconda di quello che si riterrà necessario, ma anche in quel caso con le uscite dovute".

(Sky Sport)