L'Inter questa mattina è tornata ad allenarsi alla Pinetina dopo la vittoria contro il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Squadra divisa in due gruppi e seduta di scarico per gli uomini di Chivu che sabato pomeriggio, alle 15, affronteranno l'Udinese in trasferta.

"Immaginabile in un turno infrasettimanale, dopo una gara come quella contro il Napoli, che potesse esserci meno brillantezza e che ci potessero essere meno conclusioni e meno bellezza da vedere. Ma contano i tre punti, il crederci, l'attenzione, la razionalità di gestire certi momenti della gara senza troppa ansia e poi è arrivato il gol di Espositoche risolve la partita e regala i tre punti all'Inter", ha sottolineato Paventi, inviato ad Appiano, sulla gara di ieri.