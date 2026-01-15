FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, allenamento di scarico ad Appiano. Mercato, nel fine settimana si chiude Mlacic?

calciomercato

Sky – Inter, allenamento di scarico ad Appiano. Mercato, nel fine settimana si chiude Mlacic?

Sky – Inter, allenamento di scarico ad Appiano. Mercato, nel fine settimana si chiude Mlacic? - immagine 1
Le ultime sulla squadra nerazzurra che è tornata ad allenarsi alla Pinetina dopo la vittoria sul Lecce. I dirigenti invece lavorano in chiave futuro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

L'Inter questa mattina è tornata ad allenarsi alla Pinetina dopo la vittoria contro il Lecce nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Squadra divisa in due gruppi e seduta di scarico per gli uomini di Chivu che sabato pomeriggio, alle 15, affronteranno l'Udinese in trasferta.

Sky – Inter, allenamento di scarico ad Appiano. Mercato, nel fine settimana si chiude Mlacic?- immagine 2
Getty Images

"Immaginabile in un turno infrasettimanale, dopo una gara come quella contro il Napoli, che potesse esserci meno brillantezza e che ci potessero essere meno conclusioni e meno bellezza da vedere. Ma contano i tre punti, il crederci, l'attenzione, la razionalità di gestire certi momenti della gara senza troppa ansia e poi è arrivato il gol di Espositoche risolve la partita e regala i tre punti all'Inter", ha sottolineato Paventi, inviato ad Appiano, sulla gara di ieri.

Sky – Inter, allenamento di scarico ad Appiano. Mercato, nel fine settimana si chiude Mlacic?- immagine 3

Mercato

—  

Quanto al mercato, dal canale satellitare riferiscono che "Nel fine settimana si può chiudere per Mlacic dell'Hajudk. Si parla di un'affare da 5 mln ma in prospettiva dato che il calciatore resterebbe fino a fine stagione in Croazia".

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Romano: “Mlacic priorità Inter, ecco cosa manca per chiudere. Nerazzurri convinti...
SM – Bournemouth forte su Frattesi. Galatasaray incassa il no dell’Inter su Calhanoglu

© RIPRODUZIONE RISERVATA