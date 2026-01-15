fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Frattesi, il Forest spinge: previsti nuovi contatti, l’Inter per chiudere chiede…

Sky – Frattesi, il Forest spinge: previsti nuovi contatti, l’Inter per chiudere chiede…

Sky – Frattesi, il Forest spinge: previsti nuovi contatti, l’Inter per chiudere chiede… - immagine 1
Il club inglese che resta al momento il più interessato al centrocampista classe ’99. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi dialoghi
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Continuano le voci sul futuro di Davide Frattesi: il centrocampista ieri sera contro il Lecce è entrato bene in campo, ma la sua permanenza all'Inter a gennaio è tutt'altro che scontata perché il Nottingham Forest insiste per averlo.

Sky – Frattesi, il Forest spinge: previsti nuovi contatti, l’Inter per chiudere chiede…- immagine 2
Getty Images

Ecco le ultime da Gianluca Di Marzio: "Proseguono i contatti tra Nottingham Forest e Davide Frattesi, giocatore dell’Inter. Il club inglese che resta al momento il più interessato al centrocampista classe ’99. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi dialoghi con l’entourage del giocatore.

Sky – Frattesi, il Forest spinge: previsti nuovi contatti, l’Inter per chiudere chiede…- immagine 3
Getty Images

La posizione dell’Inter resta invariata: la richiesta per Frattesi è di 35 milioni di euro. I Tricky Trees continuano a lavorare sull’operazione: sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni per provare avvicinarsi, con al momento nessuna offerta pervenuta al club nerazzurro".

