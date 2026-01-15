Sky – Frattesi, il Forest spinge: previsti nuovi contatti, l’Inter per chiudere chiede…

Il club inglese che resta al momento il più interessato al centrocampista classe ’99. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi dialoghi

Continuano le voci sul futuro di Davide Frattesi: il centrocampista ieri sera contro il Lecce è entrato bene in campo, ma la sua permanenza all'Inter a gennaio è tutt'altro che scontata perché il Nottingham Forest insiste per averlo.