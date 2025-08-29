C'è una notizia di mercato che scuote gli ultimi giorni di sessione estiva dell'Inter. A riferirla è Sky Sport, secondo cui il Newcastle avrebbe manifestato un fortissimo interesse per Davide Frattesi, di cui si era già parlato nelle scorse settimane.

L'Inter avrebbe manifestato apertura a parlarne, sulla base di circa 40 milioni di euro. Si ragiona, ora, sulla formula: il club inglese, infatti, avrebbe proposto ai nerazzurri di acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, non scontate. Ed è qui che si gioca la partita: l'Inter, oltre al titolo definitivo, sarebbe anche disposta a concedere un obbligo condizionato, ma a condizioni molto più facili da raggiungere rispetto a quelle proposte dai Magpies.