C'è una notizia di mercato che scuote gli ultimi giorni di sessione estiva dell'Inter. A riferirla è Sky Sport
Marco Macca Redattore 

C'è una notizia di mercato che scuote gli ultimi giorni di sessione estiva dell'Inter. A riferirla è Sky Sport, secondo cui il Newcastle avrebbe manifestato un fortissimo interesse per Davide Frattesi, di cui si era già parlato nelle scorse settimane.

L'Inter avrebbe manifestato apertura a parlarne, sulla base di circa 40 milioni di euro. Si ragiona, ora, sulla formula: il club inglese, infatti, avrebbe proposto ai nerazzurri di acquistare il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni, non scontate. Ed è qui che si gioca la partita: l'Inter, oltre al titolo definitivo, sarebbe anche disposta a concedere un obbligo condizionato, ma a condizioni molto più facili da raggiungere rispetto a quelle proposte dai Magpies.

"Si può fare, ma rapidamente e alle nostre condizioni" è, in sintesi, la risposta dell'Inter, che ovviamente, conclude Sky, non si priverà di un giocatore importante come Frattesi nell'ultimo giorno di mercato, senza un sostituto.

