Andrea Della Sala Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 12:02)

L’Inter è alla ricerca di un difensore giovane, ma i profili seguiti in questa sessione di mercato non hanno convinto e si è deciso di non intervenire ora ma di rinviare il discorso nelle prossime finestre.

"Se non ci saranno sorprese dell’ultim’ora - leggi occasione irrinunciabile - e l’Olympique Marsiglia non sferrerà un attacco concreto verso Benjamin Pavard (difficile comunque che il francese accetti), l’Inter in difesa resterà con gli attuali interpreti. Dunque, i giorni di ragionamenti svolti da Marotta, Ausilio e Baccin, insieme a Chivu, hanno portato il club nerazzurro a rinviare l’investimento per un giovane difensore a gennaio o all’estate prossima se nei prossimi quattro mesi non verrà individuato il profilo ideale, sia sotto l’aspetto tecnico, che economico", sottolinea Tuttosport.

"Sono stati valutati diversi calciatori, su alcuni ci sono stati anche dei sondaggi concreti (Jacquet del Rennes, valutato però 50 milioni; Akcicek del Fenerbahce), altri non ritenuti ancora pronti per un ruolo così importante in un club come l'Inter (Chiarodia del Borussia Monchengladbach, nazionale Under 20 azzurro)", precisa il quotidiano.