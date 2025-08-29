"Frattesi-Newcastle è un'opzione. L'interesse del club inglese nei confronti di Frattesi c'era sempre stato ma non si è mai concretizzato. Ci vuole una offerta importante, non basta il prestito o almeno un prestito con obbligo a condizioni praticamente certe, questa è la condizione che pone l'Inter per parlarne concretamente, altrimenti non fa iniziare nemmeno la trattativa. Se l'Inter dovesse vendere Frattesi poi dovrebbe avere pronto il suo sostituto".

"Lookman? C'è poco da dire, non ci sono novità da quando è tornato dalla sua fuga. Se non ci sono offerte rimane sicuramente all'Atalanta. Lo strappo con l'Atalanta è stato profondo e non è stato ricucito, non sembra che ci siano stati passi in avanti da parte di Lookman nei confronti dei compagni e della socià. È ancora una situazione da separato in casa".