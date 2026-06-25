Marco Palestra ha mollato l'Inter e ha scelto il Chelsea. Il giocatore dopo aver ricevuto l'offerta importante proveniente dal Chelsea ha parlato subito con l'Atalanta per stabilire il futuro

Come spiega il Corriere della Sera, "L’ordine di servizio nella sede interista è il seguente: vietato farsi prendere dalla frenesia. La botta dopo il sorpasso del Chelsea per Marco Palestra è stata forte: del resto l’esterno dell’Atalanta, in prestito al Cagliari nell’ultima stagione, era stato individuato da almeno un mese come il profilo ideale per rimpiazzare Dumfries, diretto a Madrid. È evidente che l’Inter sia rimasta quanto meno spiazzata per il voltafaccia del giocatore e del suo agente (che si metterà in tasca lauta commissione). Dal canto suo, Palestra ritiene di aver agito correttamente avendo detto direttamente all’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, parola più parola meno, «sono disposto ad accettare entrambe le destinazioni, scegliete voi». È evidente che l’Atalanta con un’offerta già ufficializzata via pec e una, inferiore, solo annunciata a voce abbia puntato sulla proposta economicamente più allettante".