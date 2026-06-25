"Non vede l'ora di andare a giocare e a vivere a Milano dopo avere già trovato l'accordo economico con l'Inter, ma da ieri il futuro di Oumar Solet all'ombra della Madonnina non sembra poi cosi sicuro, visto il fulmine a ciel sereno rappresentato dall'interessamento dell'Atletico di Madrid. I colchoneros, infatti, hanno puntato il 26enne difensore francese, evidentemente sicuri di allettare il giocatore con una proposta economica superiore ai 2.4 milioni di euro, per 5 anni, che Solet ha già trovato con l'Inter, che però non ha ancora trovato la soluzione per accontentare le richieste dell'Udinese, ferma nella trattativa sulla base dei 25 milioni richiesti per il cartellino del difensore preso a parametro zero a settembre 24, quando Gino Pozzo riuscì a dirottare l'ex Salisburgo in Friuli con un vero e proprio colpo da maestro. E l'accordo con l'Udinese, infatti, quello che finora è mancato all'Inter per chiudere un affare strombazzato da settimane, e il particolare non è affatto di secondaria importanza", scrive il Messaggero Veneto.