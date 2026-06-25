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calciomercato
Messaggero Veneto – Solet, dall’Inter offerte al ribasso. Atletico conosce modus operandi Udinese
La trattativa per Solet non è così semplice. L'Inter ha l'ok del giocatore ma deve trovare un accordo con l'Udinese per il cartellino del difensore
"Non vede l'ora di andare a giocare e a vivere a Milano dopo avere già trovato l'accordo economico con l'Inter, ma da ieri il futuro di Oumar Solet all'ombra della Madonnina non sembra poi cosi sicuro, visto il fulmine a ciel sereno rappresentato dall'interessamento dell'Atletico di Madrid. I colchoneros, infatti, hanno puntato il 26enne difensore francese, evidentemente sicuri di allettare il giocatore con una proposta economica superiore ai 2.4 milioni di euro, per 5 anni, che Solet ha già trovato con l'Inter, che però non ha ancora trovato la soluzione per accontentare le richieste dell'Udinese, ferma nella trattativa sulla base dei 25 milioni richiesti per il cartellino del difensore preso a parametro zero a settembre 24, quando Gino Pozzo riuscì a dirottare l'ex Salisburgo in Friuli con un vero e proprio colpo da maestro. E l'accordo con l'Udinese, infatti, quello che finora è mancato all'Inter per chiudere un affare strombazzato da settimane, e il particolare non è affatto di secondaria importanza", scrive il Messaggero Veneto.
"Lo sa bene l'Atletico che conosce molto bene il modus operandi dell'Udinese, non a caso accontentata in to-to nell'estate '21, quando arrivò a sborsare 35 milioni cash per Rodrigo De Paul, bissando poi con i 20 milioni più bonus per Nahuel Molina, nell'operazione in cui fu inserito anche il prestito di Nehuen Perez, poi passato a titolo definitivo per 8 milioni agli atleti. Molina è il terzino finito sul taccuino di Napoli, Roma e Juventus, quello che a Madrid valutano 30 milioni. Insomma, il presidente dell'Atletico Enrique Cerezo, e il suo ds Mateu Alemany, sa bene come si fanno gli affari con i Pozzo. E un vantaggio che l'Inter invece potrebbe sprecare dopo le ultime settimane in cui ha proposto offerte al ribasso nonostante un'intesa sulla formula già trovata, col prestito oneroso e l'obbligo di acquisto fissato al primo punto ottenuto a febbraio'27", aggiunge il quotidiano.
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