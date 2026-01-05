Davide Frattesi è finito pesantemente nel mirino del Galatasaray. Il centrocampista ha dato disponibilità al trasferimento, per cui ora si cerca l'incastro totale anche con l'Inter. Questo l'aggiornamento proposto da Gianluca Di Marzo sul suo sito:
Sky – Nuovi contatti Inter-Galatasaray per Frattesi. Se dovesse partire…
L'aggiornamento sul futuro del centrocampista dell'Inter che potrebbe lasciare Milano già nei prossimi giorni
"Il Galatasaray vuole portare Davide Frattesi a Istanbul, in modo da regalare all’allenatore Okan Buruk un nuovo centrocampista.
Il club turno ha avviato dei nuovi contatti per il centrocampista nerazzurro classe ’99, che nella stagione in corso ha preso parte a 15 partite tra tutte le competizioni. Nove le partite disputate da Frattesi in Serie A, di cui solo 1 da titolare.
In attesa di nuovi sviluppi, l’ex Sassuolo ha intanto aperto al trasferimento al Galatasaray.
Volgendo lo sguardo al post-Frattesi, l’Inter potrebbe non inserire un nuovo giocatore in rosa per sostituirlo".
