È arrivata un'accelerata per provare a portare Marco Palestra all'Inter . Skysport ha raccontato di un incontro a Milano tra l'Atalanta e l'Inter per trovare una quadra sulla trattativa iniziata a pochi giorni dalla fine del campionato.

"Filtra ottimismo dopo l'ultimo incontro positivo. Altri ne seguiranno nei prossimi giorni, in attesa del rilancio decisivo e della definitiva fumata bianca. La conferma che ci si avvicina al sì arriva anche dal fatto che il giocatore non ha ascoltato né valutato altre offerte o chiamate da altri club, esprimendo la sua preferenza assoluta per i nerazzurri", si legge su La Gazzetta dello Sport dopo la notizia dell'incontro tra i due club.

Il City e il Chelsea hanno sondato il terreno chiedendo informazioni ma il ragazzo preferisce una crescita per gradi e quindi considera l'Inter una tappa ideale. Per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni, secondo la rosea. Con Dumfries verso il Real, la fascia destra sarebbe sua insieme a tutta la possibilità di crescere e migliorare nella squadra che porterà lo scudetto sul petto nella prossima stagione.