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fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Palestra-Inter: filtra ottimismo dopo l’incontro. La conferma arriva da…

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GdS – Palestra-Inter: filtra ottimismo dopo l’incontro. La conferma arriva da…

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Anche la rosea parla del summit di questa mattina tra i due club nerazzurri per l'esterno italiano che ha dato priorità a Chivu
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

È arrivata un'accelerata per provare a portare Marco Palestra all'Inter. Skysport ha raccontato di un incontro a Milano tra l'Atalanta e l'Inter per trovare una quadra sulla trattativa iniziata a pochi giorni dalla fine del campionato.

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"Filtra ottimismo dopo l'ultimo incontro positivo. Altri ne seguiranno nei prossimi giorni, in attesa del rilancio decisivo e della definitiva fumata bianca. La conferma che ci si avvicina al sì arriva anche dal fatto che il giocatore non ha ascoltato né valutato altre offerte o chiamate da altri club, esprimendo la sua preferenza assoluta per i nerazzurri", si legge su La Gazzetta dello Sport dopo la notizia dell'incontro tra i due club.

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Il City e il Chelsea hanno sondato il terreno chiedendo informazioni ma il ragazzo preferisce una crescita per gradi e quindi considera l'Inter una tappa ideale. Per lui sarebbe pronto un contratto di cinque anni, secondo la rosea. Con Dumfries verso il Real, la fascia destra sarebbe sua insieme a tutta la possibilità di crescere e migliorare nella squadra che porterà lo scudetto sul petto nella prossima stagione.

(Fonte: GdS)

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