È il giorno della svolta dell'operazione che potrebbe portare l'esterno italiano, Marco Palestra, a Milano. Il Corriere dello Sport ieri aveva parlato in prima pagina del giocatore e della sua volontà di dare priorità a Chivu. Il giornale sportivo spiegava anche dei sondaggi di City e Chelsea messi in standby e aggiungeva che Inter e Atalanta avrebbero provato a trovare una quadra per completare l'operazione.
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Zazzaroni: “Inter, Palestra vicinissimo. Dettagli da discutere, ma l’offerta…”
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Il direttore del quotidiano sportivo oggi, dopo l'incontro tra le parti che si è tenuto in città, parla di una trattativa vicinissima alla chiusura. I massimi dirigenti dei due club si sono visti ed è arrivata l'accelerata.
Durante il summit è stata fatta dall'Inter l'offerta che potrebbe sciogliere il nodo che si era creato dopo la prima proposta di 45 mln bonus compresi alla quale l'Atalanta aveva detto no.
"L'Inter è arrivata a cinquanta mln complessivi. Dettagli da discutere. Palestra vicinissimo", scrive ora il direttore del Corriere dello Sport ed è il segnale di un'accelerata importante da parte di Marotta per dare a Chivu il suo primo obiettivo nei giorni del suo rinnovo come allenatore dell'Inter fino al 2028.
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