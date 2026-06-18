Zazzaroni: “Inter, Palestra vicinissimo. Dettagli da discutere, ma l’offerta…”

È il giorno della svolta dell'operazione che potrebbe portare l'esterno italiano, Marco Palestra, a Milano. Il Corriere dello Sport ieri aveva parlato in prima pagina del giocatore e della sua volontà di dare priorità a Chivu. Il giornale sportivo spiegava anche dei sondaggi di City e Chelsea messi in standby e aggiungeva che Inter e Atalanta avrebbero provato a trovare una quadra per completare l'operazione.