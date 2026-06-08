La richiesta dell'Atalanta resta alta e i nerazzurri si starebbero guardando intorno per cercare alternative e idee di mercato diverse

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 00:12)

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L'Inter vuole Palestra che resta il principale obiettivo, ma se non dovesse riuscire a chiudere per Palestra, data la richiesta alta dell'Atalanta, il club nerazzurro potrebbe valutare altre piste. E secondo Sportitalia si sta facendo strada l'idea Cambiaso.

Alla Juve interessa Frattesi- hanno spiegato dal canale diretto da Criscitiello - e si potrebbe costruire un'operazione: uno scambio con un conguaglio a favore dei bianconeri.

Il calciatore piace molto a Spalletti che lo ha portato anche in Nazionale. La Juve si era già interessata al centrocampista dell'Inter che aveva una valutazione di 35-40 mln. Ci ha pensato anche il Napoli e ha anche offerte all'estero, ha spiegato Pedullà. Che esclude invece per Davide la pista che porterebbe alla Roma. È un nome attenzionato alla Juve: fa parte dei desideri di Spalletti.

"Ipoteticamente, con questo scambio - ha detto ancora il giornalista di SI - con la posizione di Carlos Augusto (che piace alla Juve) da valutare e Luis Henrique non intoccabile si arriverebbe a ridisegnare le fasce. Perché Cambiaso gioca a destra e sinistra. La cosa più sorprendente è se Frattesi restasse all'Inter anche stavolta dopo diverse sessioni in cui era sul punto di partire. Spalletti lo apprezza molto.

(Fonte: SI)