Su Sportitalia, l'esperto di mercato ha parlato del giocatore che è considerato l'obiettivo numero uno dei nerazzurri

"Per Palestranon serve fare nessuna trattativa. C'è bisogno di presentarsi con quei soldi, con il cinque davanti e magari l'Interci può pensare. La richiesta dell'Atalanta è 50 mln più 5 di bonus e possiamo fare tutti i dibattiti sul fatto che sia una follia o meno, non entro nel merito, ma quella è la richiesta". Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha parlato dell'interesse del club nerazzurro per il giocatore dell'Atalanta considerato un obiettivo primario dai dirigenti interisti. Ma l'ostacolo resta la richiesta molto alta che il club bergamasco fa dell'esterno italiano.