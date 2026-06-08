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Pedullà – Palestra, l’Atalanta vuole 50 + 5: non c’è niente da trattare. Non credo che…
"Per Palestranon serve fare nessuna trattativa. C'è bisogno di presentarsi con quei soldi, con il cinque davanti e magari l'Interci può pensare. La richiesta dell'Atalanta è 50 mln più 5 di bonus e possiamo fare tutti i dibattiti sul fatto che sia una follia o meno, non entro nel merito, ma quella è la richiesta". Alfredo Pedullà, su Sportitalia, ha parlato dell'interesse del club nerazzurro per il giocatore dell'Atalanta considerato un obiettivo primario dai dirigenti interisti. Ma l'ostacolo resta la richiesta molto alta che il club bergamasco fa dell'esterno italiano.
«Quella cifra possono dartela solo all'estero? Il tempo che passa ti espone a qualche piccolo rischio dato che è l'obiettivo prioritario, ma non credo che si andrà avanti ancora a lungo, a sensazione. L'Atalanta ha individuato il sostituto, Savona dopo l'esperienza al Nottingham Forrest quindi si stanno preparando a cederlo», ha spiegato ancora sul giocatore che arriva da un anno di prestito al Cagliari.
(Fonte: SI)
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