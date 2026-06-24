Il sito sportivo racconta la trattativa tra i due club italiani e l'irruzione sulla scena della società londinese che ha fatto un'offerta più alta ad Atalanta e giocatore

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 00:38)

"Uragano Chelsea su Marco Palestra. Nel giorno in cui il presidente dell'Inter Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, da lunedì a Milano, formalizzando l'offerta di 2,5 milioni di euro netti, ecco il rilancio pesante e improvviso dei Blues, da tempo sulle tracce del giocatore". Così SportMediasetracconta quanto accaduto in questa giornata con l'esterno italiano che si è allontanato dall'Inter definitivamente con l'irrompere nella trattativa del Chelsea.

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Xavi Alonso, neo allenatore dei Blues, avrebbe già sentito il giocatore nelle scorse ore e domani mercoledì 24 giugno è atteso un contatto ufficiale tra tutte le parti coinvolte per valutare la soluzione migliore per Atalanta e giocatore.

"Chelsea in netto vantaggio, ma Inter ancora in corsa", scrive lo stesso sito sportivo. Ma il club nerazzurro non è intenzionato a rilanciare: "La mossa del club inglese ha spiazzato l'Inter che sembrava in dirittura d'arrivo per il giocatore. L'Inter non è ora disposta a partecipare ad aste, ritenendo adeguata l'offerta di 50 milioni più bonus fatta nei giorni scorsi". La società londinese ne offre 55 + bonus con percentuale sulla futura rivendita.

(Fonte: SM)