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calciomercato
Sky – Palestra, l’offerta Inter che ha convinto l’Atalanta. Chivu è stato chiaro: voleva che…
Giornata importante quella di ieri in casa Inter: ufficializzato il prolungamento di contratto per Chivu e passi avanti nell'affare Palestra con l'Atalanta. Queste le ultime secondo Sky Sport:
Incontro di ieri non decisivo, non si è arrivato alle firme, ma fondamentale per gettare le basi di un accordo che si sta delineando: 45 mln di base fissa + bonus l'offerta Inter che ha convinto l'Atalanta. Ora bisogna definire quei bonus, come scatteranno, magari discorso su una futura rivendita. Nuovo appuntamento a inizio settimana prossima per chiudere l'affare, Palestra ha sempre messo l'Inter davanti a tutte le squadre straniere. Regalo per Chivu che lo ha messo in cima ai suoi desideri da sempre: se avesse potuto fare un investimento lo avrebbe fatto su Palestra.
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