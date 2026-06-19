Chivu ha ufficialmente firmato il rinnovo fino al 2028 e il club nerazzurro si è sensibilmente avvicinato all'Atalanta per Marco Palestra

Andrea Della Sala Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 11:16)

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Giornata importante quella di ieri in casa Inter. Chivu ha ufficialmente firmato il rinnovo fino al 2028 e il club nerazzurro si è sensibilmente avvicinato all'Atalanta per Marco Palestra.

"L’Inter guarda al futuro: dà fiducia a Cristian Chivu, dopo lo scudetto vinto, rinnovandogli il contratto di un anno fino al 2028, e prenota il talento azzurro Marco Palestra. All’ora del tè (freddo) si è presentato in sede Chivu per la firma sul contratto, prolungato fino al 2028, con adeguamento dell’ingaggio portato a 3,5 più bonus. Il tecnico si aspetta un rinforzo per la mediana, specie in caso di partenza di Frattesi nel mirino del Nottingham: Jones del Liverpool è il profilo preferito", scrive il Corriere della Sera.