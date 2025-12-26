Tiago Gabriel è senza ombra di dubbio uno dei giovani emergenti più interessanti della Serie A. Il difensore portoghese, che festeggia oggi i suoi 21 anni, si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni positive, e diversi club stanno manifestando interesse nei suoi confronti.

Il Lecce, nel frattempo, già si sfrega le mani: pagato poco più di 2 milioni di euro, il classe 2004 è destinato a diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo, e la sua valutazione è schizzata alle stelle: c'è chi parla di 30 milioni di euro, chi addirittura di più. Chi lo vorrà dovrà essere consapevole di tutto questo e mettere mano al portafoglio. Chi lo segue con particolare attenzione è l'Inter, che dovrà sostituire Acerbi e de Vrij: in questi mesi ha osservato più volte Tiago Garbiel, e nei prossimi mesi potrebbe decidere di affondare il colpo.