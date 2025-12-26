GdS – Mercato Inter, de Vrij e Acerbi: due certezze e una variabile

In difesa, alla fine della stagione, non ci saranno sicuramente de Vrij e Acerbi. I due giocatori si preparano a salutarel'Inter e questa è in prarica una certezza: hanno entrambi il contratto in scadenza. In questa situazione c'è anche una variabile: l'olandese potrebbe dire già addio al club nerazzurro nel mese di gennaio. Vorrebbe avere più spazio per provare a strappare la convocazione a Koeman per l'avventura della sua Olanda al Mondiale.