In difesa, alla fine della stagione, non ci saranno sicuramente de Vrij e Acerbi. I due giocatori si preparano a salutarel'Inter e questa è in prarica una certezza: hanno entrambi il contratto in scadenza. In questa situazione c'è anche una variabile: l'olandese potrebbe dire già addio al club nerazzurro nel mese di gennaio. Vorrebbe avere più spazio per provare a strappare la convocazione a Koeman per l'avventura della sua Olanda al Mondiale.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Mercato Inter, de Vrij e Acerbi: due certezze e una variabile
calciomercato
GdS – Mercato Inter, de Vrij e Acerbi: due certezze e una variabile
In futuro Acerbi e de Vrij lasceranno la squadra nerazzurra a fine contratto. Può cambiare solo la tempistica dell'addio dell'olandese
Finora de Vrij non ha trovato tanto spazio e Chivu non può garantirglielo, così potrebbe decidere di trovare una chance altrove: "Potrebbe accettare una proposta araba, il Benfica di Mourinho o un romantico ritorno a casa. Intanto, l'Inter si prepara con largo anticipo: Muharemovic del Sassuolo, Mlacic dell'Hajduk Spalato, Ordonez del Bruges e Tiago Gabriel del Lecce sono i nomi seguiti oggi", ha concluso La Gazzetta dello Sport parlato del futuro dei due centrali nerazzurri.
(Fonte: GdS)
© RIPRODUZIONE RISERVATA