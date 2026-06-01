"In attacco c'è stato qualche interesse per Bonny, ma ad oggi la volontà dell'Inter è rimanere in avanti con i quattro uomini che ci sono". Così a Skysport sul reparto avanzato per la prossima stagione. Conferme quindi oltre che per l'ex Parma anche per, ovviamente, Lautaro, Thuram ed Esposito.
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Sky – Club interessati a Bonny: la posizione dell’Inter. Frattesi, Stankovic e Jones…
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A centrocampo si valuta la cessione di Davide Frattesi. Il calciatore non è una prima scelta per Chivu. Le proposte ci sono dall'estero. "Bisognerà capire quale sarà la valutazione che l'Inter fa del giocatore che a bilancio è a 18-20 mln di euro. E quindi servirà anche capire se le offerte che arriveranno si avvicineranno a questa cifra", hanno spiegato da Skysport.
Aleksandar Stankovic torna all'Inter per 23 mln, la cifra del riacquisto presente sul contratto di cessione al Brugge. Ma potrebbero esserci offerte importanti dall'estero e quindi il club nerazzurro valuterà anche il suo futuro. Curtis Jones resta uno dei più apprezzati dalle parti di via della Liberazione.
(Fonte: SS24)
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