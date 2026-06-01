"In attacco c'è stato qualche interesse per Bonny, ma ad oggi la volontà dell'Inter è rimanere in avanti con i quattro uomini che ci sono". Così a Skysport sul reparto avanzato per la prossima stagione. Conferme quindi oltre che per l'ex Parma anche per, ovviamente, Lautaro , Thuram ed Esposito .

A centrocampo si valuta la cessione di Davide Frattesi. Il calciatore non è una prima scelta per Chivu. Le proposte ci sono dall'estero. "Bisognerà capire quale sarà la valutazione che l'Inter fa del giocatore che a bilancio è a 18-20 mln di euro. E quindi servirà anche capire se le offerte che arriveranno si avvicineranno a questa cifra", hanno spiegato da Skysport.