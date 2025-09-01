FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Cosa mi risulta su Pavard-Marsiglia! E la verità sul futuro di Lookman”

calciomercato

Moretto: “Cosa mi risulta su Pavard-Marsiglia! E la verità sul futuro di Lookman”

Moretto: “Cosa mi risulta su Pavard-Marsiglia! E la verità sul futuro di Lookman” - immagine 1
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha aggiornato così sul futuro di Ademola Lookman e non solo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha aggiornato così sul futuro di Ademola Lookman: "Nessun'offerta reale e concreta che possa soddisfare l'Atalanta: la Dea aprirebbe solo ad un trasferimento a titolo definitivo.

Moretto: “Cosa mi risulta su Pavard-Marsiglia! E la verità sul futuro di Lookman”- immagine 2

In questo momento tutte le offerte arrivate sono prestiti onerosi anche alti con diritto: nessuna novità in merito, Lookman resta ancora all'Atalanta. Pavard-Marsiglia non mi risulta che possa essere una soluzione in questo finale di mercato".

Leggi anche
Zazzaroni: “Interisti incazzati. Colpo last minute? Vi do una notizia, non...
Lookman, difficile sorpresa in extremis. Offerta Bayern molto inferiore all’Inter e il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA