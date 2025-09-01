Nel corso di un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha aggiornato così sul futuro di Ademola Lookman: "Nessun'offerta reale e concreta che possa soddisfare l'Atalanta: la Dea aprirebbe solo ad un trasferimento a titolo definitivo.
Moretto: “Cosa mi risulta su Pavard-Marsiglia! E la verità sul futuro di Lookman”
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha aggiornato così sul futuro di Ademola Lookman e non solo
In questo momento tutte le offerte arrivate sono prestiti onerosi anche alti con diritto: nessuna novità in merito, Lookman resta ancora all'Atalanta. Pavard-Marsiglia non mi risulta che possa essere una soluzione in questo finale di mercato".
