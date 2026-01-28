Moussa Diaby e Ivan Perisic, l'Inter lavora su entrambi. Il club nerazzurro sta operando in modo attivo nelle ultime ore su entrambe le piste per l'esterno, come confermato da Fabrizio Romano: "L'Inter ha fatto delle chiamate in gran segreto per Diaby, ha mantenuto fino ad oggi in silenzio questo nome: ha già un accordo fatto col giocatore. Due giorni fa c'è stata una call diretta tra Chivu e Diaby: l'allenatore ha voluto capire la sua situazione, i suoi stimoli, la sua disponibilità a giocare con un modulo diverso.
calciomercato
Romano: “Diaby ha già parlato con Chivu! Inter ha fatto il suo. E anche su Perisic ha…”
Adesso l'operazione dipende dall'Al Itthiad: in questo momento il discorso è ancora ai piani alti del fondo PIF perché è stato pagato tanto e dovrebbe partire in prestito. L'Inter aspetta risposte dall'Arabia: Marotta parla di percentuale bassa perché non dipende dall'Inter, che il suo l'ha fatto.
L'Inter lavora anche sul discorso Ivan Perisic: nessuno è nella posizione di dire se ne arriveranno due o nessuno. Perché l'Inter oggi è operativa su entrambi i fronti: aspetta di parlare col PSV e capire la decisione definitiva. Oggi può solo attendere sui due fronti, il suo l'ha fatto. L'Inter non ha chiamato Perisic dicendo che avrebbero mollato la pista per prendere Diaby e non ha nemmeno detto a Diaby che non l'avrebbero preso per prendere Perisic: l'Inter è operativa su entrambi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA