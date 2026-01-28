Il club nerazzurro sta operando in modo attivo nelle ultime ore su entrambe le piste per l'esterno, come confermato da Fabrizio Romano

Marco Astori Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 21:44)

Moussa Diaby e Ivan Perisic, l'Inter lavora su entrambi. Il club nerazzurro sta operando in modo attivo nelle ultime ore su entrambe le piste per l'esterno, come confermato da Fabrizio Romano: "L'Inter ha fatto delle chiamate in gran segreto per Diaby, ha mantenuto fino ad oggi in silenzio questo nome: ha già un accordo fatto col giocatore. Due giorni fa c'è stata una call diretta tra Chivu e Diaby: l'allenatore ha voluto capire la sua situazione, i suoi stimoli, la sua disponibilità a giocare con un modulo diverso.

Adesso l'operazione dipende dall'Al Itthiad: in questo momento il discorso è ancora ai piani alti del fondo PIF perché è stato pagato tanto e dovrebbe partire in prestito. L'Inter aspetta risposte dall'Arabia: Marotta parla di percentuale bassa perché non dipende dall'Inter, che il suo l'ha fatto.

L'Inter lavora anche sul discorso Ivan Perisic: nessuno è nella posizione di dire se ne arriveranno due o nessuno. Perché l'Inter oggi è operativa su entrambi i fronti: aspetta di parlare col PSV e capire la decisione definitiva. Oggi può solo attendere sui due fronti, il suo l'ha fatto. L'Inter non ha chiamato Perisic dicendo che avrebbero mollato la pista per prendere Diaby e non ha nemmeno detto a Diaby che non l'avrebbero preso per prendere Perisic: l'Inter è operativa su entrambi".