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calciomercato
Sky – Real su Bastoni? Il prezzo è altissimo. Muharemovic si allontana. Tra Martinez e Provedel…
L'Inter si muove per la prossima stagione. Ripartendo dal rinnovo di Chivu, la dirigenza sta cercando di sistemare la squadra e renderla ancora più competitiva.
Ecco il punto di Sky Sport per quanto riguarda i portiere: "Josep Martinez ha fatto bene nella seconda parte di stagione, ha migliorato aspetti del suo carattere e anche a livello comportamentale nel corso dell'anno, qualcosa che era piaciuto meno. È un giocatore che ha vissuto varie fasi in questa stagione, la fase centrale e conclusiva è quella che ha fatto capire evidentemente al club e allo stesso Cristian Chivu che può essere un portiere molto affidabile, di prospettiva, con qualità importanti, quindi ci si affiderà a lui. Poi magari alle sue spalle verrà proposto un portiere di esperienza, solido, che possa fare all'occorrenza il titolare, uno di questi è Provedel, ad esempio, che è un profilo che interessa molto. Non c'è solo lui, ma magari può essere anche un'altra alternativa. Un po' di esperienza alle spalle per dare quella mano che serve in una stagione lunga in cui due portieri poi, rispetto a un po' di anni fa, hanno un'importanza superiore, rispetto al passato anche nella gestione fanno gli allenatori a seconda delle competizioni".
"Verrà preso un centrale di difesa, sappiamo che il primo nome sembrava essere quello di Muharemovic, però tra le richieste o quello che sembrano essere le richieste del Sassuolo si potrebbe andare in altre direzioni. I nomi in questo momento che emergono non sono tantissimi. Al momento sembra che Alessandro Bastoni possa rimanere, un po' sfumata la pista Barcellona. Bisognerà capire anche con l'elezione del nuovo direttivo del Real Madrid se eventualmente José Mourinho possa essere interessato alle prestazioni di un giocatore che però costa e costa tanto e l'Inter giustamente lo valuta a questo livello qui. E quindi anche in base alla permanenza o meno di Bastoni, perché in questo momento sembra più vicino all'idea di poter restare, l'Inter deciderà se investire".
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