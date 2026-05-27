Ecco il punto di Sky Sport per quanto riguarda i portiere: "Josep Martinez ha fatto bene nella seconda parte di stagione, ha migliorato aspetti del suo carattere e anche a livello comportamentale nel corso dell'anno, qualcosa che era piaciuto meno. È un giocatore che ha vissuto varie fasi in questa stagione, la fase centrale e conclusiva è quella che ha fatto capire evidentemente al club e allo stesso Cristian Chivu che può essere un portiere molto affidabile, di prospettiva, con qualità importanti, quindi ci si affiderà a lui. Poi magari alle sue spalle verrà proposto un portiere di esperienza, solido, che possa fare all'occorrenza il titolare, uno di questi è Provedel, ad esempio, che è un profilo che interessa molto. Non c'è solo lui, ma magari può essere anche un'altra alternativa. Un po' di esperienza alle spalle per dare quella mano che serve in una stagione lunga in cui due portieri poi, rispetto a un po' di anni fa, hanno un'importanza superiore, rispetto al passato anche nella gestione fanno gli allenatori a seconda delle competizioni".