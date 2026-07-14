L'Inter continua a lavorare per Djed Spence sull'esterno: come spiega Gianluca Di Marzio, anche Romero piacerebbe ma le richieste sono altissime

L'Inter continua a lavorare per Djed Spence sull'esterno: come spiega Gianluca Di Marzio, anche Romero piacerebbe ma le richieste sono altissime. Il Tottenham chiede più di 50 milioni di euro e lui guadagna 6 milioni e mezzo.