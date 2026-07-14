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Sky – Romero, costi altissimi. Spence, Inter lo valuta 25-30 ma il Tottenham fa filtrare che…

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L'Inter continua a lavorare per Djed Spence sull'esterno: come spiega Gianluca Di Marzio, anche Romero piacerebbe ma le richieste sono altissime
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter continua a lavorare per Djed Spence sull'esterno: come spiega Gianluca Di Marzio, anche Romero piacerebbe ma le richieste sono altissime. Il Tottenham chiede più di 50 milioni di euro e lui guadagna 6 milioni e mezzo.

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Anche per Spence le richieste degli Spurs sono superiori rispetto a quanto vorrebbe spendere l'Inter: i nerazzurri pensino costi 25-30 milioni, ma il club inglese fa filtrare che la cifra sarà più alta. Ma l'Inter c'è e tratterà per provare prenderlo.

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