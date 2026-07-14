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Sportitalia: “Romero ha chiesto di partire e l’Inter c’è: per prenderlo servono…”

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Nelle ultime ore si è fatto il nome di Cristian Romero per la difesa dell'Inter: ecco i dettagli da Sportitalia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nelle ultime ore si è fatto il nome di Cristian Romero per la difesa dell'Inter: nei dialoghi tra il club nerazzurro e il Tottenham sarebbe emerso anche il centrale argentino.

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Getty

Come spiega Sportitalia, Cuti Romero ha chiesto al Tottenham di partire in estate. In Spagna il Barcellona e l’Atletico Madrid sono interessate da tempo, così come l’Inter conferma il suo interesse anche se i costi molto elevati rendono complicata la pista. La richiesta del Tottenham per Cuti Romero è di 50 milioni.

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