Nelle ultime ore si è fatto il nome di Cristian Romero per la difesa dell'Inter: nei dialoghi tra il club nerazzurro e il Tottenham sarebbe emerso anche il centrale argentino.

Come spiega Sportitalia, Cuti Romero ha chiesto al Tottenham di partire in estate. In Spagna il Barcellona e l’Atletico Madrid sono interessate da tempo, così come l’Inter conferma il suo interesse anche se i costi molto elevati rendono complicata la pista. La richiesta del Tottenham per Cuti Romero è di 50 milioni.