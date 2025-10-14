Yann Bisseck punta al Mondiale 2026, ma per farlo ha bisogno di un maggiore minutaggio che al momento non ha. Il difensore dell'Inter in questa stagione ha accumulato appena 157 minuti in partite ufficiali. Troppo poco per poter salire sul treno del Mondiale l'anno prossimo.
Sky Sport DE – Bisseck valuta l’addio all’Inter: entourage al lavoro, i dettagli
Il difensore tedesco, in cerca di maggiore spazio in vista del mondiale, potrebbe lasciare l'Inter già a gennaio
Secondo quanto appreso da Sky Sport Germania, per questo motivo Bisseck sta considerando un addio all'Inter. "Pertanto, il suo entourage sta pianificando per l'inverno i primi colloqui con potenziali club interessati. Il nazionale tedesco ha un contratto con l'Inter fino al 2029", si legge sul portale. Se il giocatore dovesse partire a gennaio, inevitabilmente l'Inter tornerebbe sul mercato per trovare il sostituto (QUI I POSSIBILI NOMI PER IL DOPO BISSECK).
