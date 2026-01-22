L'Inter lavora anche per il futuro e per la prossima stagione. In stato avanzato le trattative per due giovani calciatori croati, come spiega Sky Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Jakirovic, cifre e tempi delle visite. Mlacic sempre più vicino: arriverà tra…
calciomercato
Sky – Jakirovic, cifre e tempi delle visite. Mlacic sempre più vicino: arriverà tra…
L'Inter lavora anche per il futuro e per la prossima stagione. In stato avanzato le trattative per due giovani calciatori croati
Domani farà le visite mediche Jakirovic, accordo con la Dinamo Zagabria per un trasferimento a 2,5 mln + 2,5 di bonus + 10% su futura rivendita. Mlacic arriverà probabilmente nelle prossime settimane perché per il wekend previsto contatto con il suo agente per trovare l'accordo. Con l'Hajduk Spalato intesa già trovata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA