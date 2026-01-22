FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Jakirovic, cifre e tempi delle visite. Mlacic sempre più vicino: arriverà tra…

calciomercato

Sky – Jakirovic, cifre e tempi delle visite. Mlacic sempre più vicino: arriverà tra…

Sky – Jakirovic, cifre e tempi delle visite. Mlacic sempre più vicino: arriverà tra… - immagine 1
L'Inter lavora anche per il futuro e per la prossima stagione. In stato avanzato le trattative per due giovani calciatori croati
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter lavora anche per il futuro e per la prossima stagione. In stato avanzato le trattative per due giovani calciatori croati, come spiega Sky Sport:

Sky – Jakirovic, cifre e tempi delle visite. Mlacic sempre più vicino: arriverà tra…- immagine 2

Domani farà le visite mediche Jakirovic, accordo con la Dinamo Zagabria per un trasferimento a 2,5 mln + 2,5 di bonus + 10% su futura rivendita. Mlacic arriverà probabilmente nelle prossime settimane perché per il wekend previsto contatto con il suo agente per trovare l'accordo. Con l'Hajduk Spalato intesa già trovata. 

Leggi anche
Sky – Psv non libera Perisic, Inter non vuole spendere molto. Portiere? Due nomi caldi
Inter, si riapre la pista Mlacic: incontro confermato con l’agente, c’è ottimismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA