Inter, si riapre la pista Mlacic: incontro confermato con l’agente, c’è ottimismo

I nerazzurri non hanno ancora perso le speranze di arrivare al giovane difensore croato dell'Hajduk Spalato
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter non intende mollare la presa per Branimir Mlacic. Dopo il rallentamento degli ultimi giorni, con il cambio di agente da parte del difensore croato che sembrava aver cambiato definitivamente le carte in tavola, i nerazzurri sono pronti a fare un nuovo tentativo.

Secondo Gianluca Di Marzio, per il weekend è stato confermato un incontro tra i dirigenti interisti e Fali Ramadani, nuovo procuratore del promettente centrale classe 2007. Decisiva sarà la volontà del giocatore, dal momento che con l'Hajduk Spalato l'accordo è già stato raggiunto.

In casa Inter si respira un certo ottimismo: se Mlacic accetterà la proposta del club, allora l'operazione verrà chiusa in poco tempo. Altrimenti non ci saranno altri rilanci, e la trattativa verrà accantonata.

