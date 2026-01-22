Perisic è un affare difficile. L'Inter sperava che il Psv fosse già fuori dalla Champions e che lasciasse andare l'esterno croato. È un'idea che il club nerazzurro coglierebbe solo con un costo contenuto, lui accetterebbe un ruolo anche non da protagonista. Al momento il Psv non lo ha liberato, l'Inter non vuole spendere grandi somme per il cartellino, ma è un giocatore su cui tiene gli occhi.

PORTIERE

C'è stato un incontro faccia a faccia tra dirigenza e agente e fratello del Dibu Martinez. Inter ha illustrato il progetto, ha chiesto quali fosse le sue idee per il futuro. L'Inter non vorrebbe spendere a livello di ingaggio più di 4 mln di euro, poi si giocherà coi bonus. In questi mesi valuterà perché un portiere arriverà, rimane Vicario tra gli obiettivi, ora anche Martinez.