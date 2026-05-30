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Inter forte su Panareo: classe 2011, capocannoniere dell’U16. I dettagli

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Il club nerazzurro segue da vicino il giovane attaccante sloveno dell'Udinese
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

L'Inter guarda sempre al futuro. Il club nerazzurro negli anni ha sempre investito sui giovani e continuerà a farlo. Si spiega così il forte interesse del club nerazzurro nei confronti di Pierpaolo Panareo. Classe 2011, l'attaccante è considerato uno degli astri nascenti del settore giovanile dell'Udinese e della Nazionale slovena Under 15. Come riporta Planet Nogomet, la dirigenza nerazzurra sta seguendo da vicino la crescita del giovane attaccante che sta segnando a raffica.

Inter forte su Panareo: classe 2011, capocannoniere dell’U16. I dettagli- immagine 2
Getty

"L'interesse dell'Inter non è casuale, dato che il calciatore, alto 182 centimetri, mostra un'incredibile maturità fisica per la sua età e può vantare un'elevata frequenza al gol. Nella stagione appena conclusa, è stato il capocannoniere del suo girone nel campionato Under 16 con 16 reti. A Milano hanno individuato nel giocatore il profilo di un attaccante centrale moderno, fisicamente forte e con un eccezionale senso dello spazio. Sebbene Panareo aspiri a entrare a far parte a lungo termine della prima squadra dell'Udinese, l'offerta e il prestigio che rappresenta l'Inter, potrebbero cambiare radicalmente i piani della sua famiglia nei mesi estivi. La sua crescita sarà sicuramente sotto stretta osservazione", si legge sul portale sloveno.

(planetnogomet.si)

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