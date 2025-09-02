SM – Mercato Inter da 6,5: da decifrare Diouf, mezzo voto in più per Akanji. Pio Esposito…

Il mercato dell'Inter si è chiuso con l'affare Akanji arrivato all'ultimo giorno utile e con la cessione di Pavard. Il giudizio di Sportmediaset

:

INTER 6,5 - "Il grosso del lavoro era già stato fatto prima del Mondiale per Club: molto bene nel caso di Sucic, bene per Bonny, ancora da decifrare se si parla di Luis Henrique. Diouf non ha ancora avuto la possibilità di dimostrare il suo valore, ma sicuramente gioca a favore dell’Inter la difesa a oltranza del gioiellino Pio Esposito, corteggiato da club italiani e stranieri con offerte che hanno toccato anche i 50 milioni. Mezzo voto in più per essere corsa ai ripari con Akanji".