Ci sono lacune che sono rimaste tali nella rosa dell'Inter al termine di questo mercato estivo. Una su tutte, probabilmente. Riguarda l'attacco, dove dopo il corteggiamento per Lookman i nerazzurri non solo non sono riusciti a mettere le mani sul giocatore dell'Atalanta, ma neanche su altri nomi che potessero garantire le stesse caratteristiche. Sul tema si soffermano anche nel corso del tg di Sport Mediaset. Evidenzia Angiolo Radice:

"L'Inter non ha un giocatore con le caratteristiche di Lookman, che avrebbe fatto molto comodo. Non c'è un giocatore che sappia dribblare fortemente: i nerazzurri sono l'ultima squadra per dribbling tentati e anche per quelli riusciti. Bisogna dire che i rumor di mercato ci hanno dato qualcosa in più: un'alternativa è stata cercata, come ad esempio Iliman Ndiaye dell'Everton, ma bisognerà tornare alla carica nel prossimo mercato. Un nome può essere quello di Malick Fofana del Lione".