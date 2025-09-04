Pedullà: “Mercato Inter sufficiente: ecco perché. Ma i dirigenti avrebbero dovuto…”

Alfredo Pedullà promuove il mercato fatto dall'Inter, dando un voto che oscilla tra il 6 e il 6,5 con tanto di spiegazione

Matteo Pifferi Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 13:16)

Il mercato estivo è finito e la pausa delle Nazionali è anche l'occasione giusta per dare delle valutazioni sull'operato delle varie squadre.

Alfredo Pedullà promuove il mercato fatto dall'Inter. In un video pubblicato sul suo canale Youtube, l'esperto di mercato ha approvato le mosse dei nerazzurri con una eccezione:

"L'Inter è sufficiente, ho dato 6/6,5 al mercato dell'Inter, la filosofia era quella di pensare ai giovani e fare un botto. I giovani li hai presi, il botto non l'hai fatto, mi riferisco alla qualità diversa negli ultimi 30 metri.

Questa cosa avrebbero dovuto portarla fino in fondo, per completare l'attacco, per dare una fantasia diversa, per non giocare con gli stessi attaccanti che sono forti, fortissimi ma con caratteristiche più o meno simili"