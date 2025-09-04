L'ex difensore nerazzurro non è ancora approdato nella città nella quale giocherà il prossimo anno e ha firmato con il club francese a Claire Fontaine

Alla fine Didier Deschamps lo ha convocato perché si è fatto male Saliba alla caviglia. Benjamin Pavard è tornato a Claire Fontaine, nel ritiro della Francia (55 presenze e 5 gol con la maglia dei galletti) che si appresta a giocare il 5 settembre con l'Ucraina e il 9 settembre contro l'Islanda. Il giocatore, che nell'ultimo giorno di mercato è passato dall'Inter all'Olimpyque Marsiglia, è tornato così ad allenarsi con la Nazionale. Lunedì sera, impegnato con il trasferimento al club francese, ha potuto beneficiare di un trattamento speciale da parte del ct francese.

Proprio a Claire Fontaine il calciatore ha firmato il suo contratto con l'Olympique e nel giorno della firma è stato esentato dall'allenamento: «Anche Benjamin (Pavard) avrebbe dovuto allenarsi, ma ha dovuto firmare (con il Marsiglia). Non si sarebbe allenato bene pensando al suo contratto. La priorità per lui, in quel momento, era il suo futuro. Contrariamente a quanto alcuni pensano, ho un senso delle priorità e sono umano», ha spiegato al L'Equipe Didier Deschamps.

Il calciatore non è ancora passato dalla città nella quale giocherà il prossimo anno ma intanto ha scelto il suo numero di maglia e ha optato per il numero 28, la maglia che ha indossato all'Inter nelle due stagioni in cui era rimasto. Qualche giorno prima dell'addio al club milanese aveva cambiato il numero di maglia, aveva preso la 5, il numero che aveva al Bayern Monaco. Allo Stoccarda invece aveva indossato il numero 21. La 28 dell'OM era libera, l'ultimo ad indossarlo era stato Valere Germain che ha lasciato il club nel 2021.

(Fonte: L'Equipe)