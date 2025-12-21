L'Inter farà qualcosa in entrata durante il mercato di gennaio? Se lo chiedono i tifosi nerazzurri e si interrogano i colleghi di Sport Mediaset nel focus durante il tg pomeridiano. Questo l'aggiornamento che arriva alla luce di quanto accaduto a Riyadh contro il Bologna:
"I nerazzurri interverranno a destra? La linea porta al no, ma non sono escluse sorprese. L'idea potrebbe essere rivalutata: il vero obiettivo sarebbe Palestra, quasi impossibile per costi. Situazione molto intricata. L'alternativa potrebbe essere Belghali del Verona che però andrà in Coppa d'Africa. Occhio anche a un'altra situazione. De Vrij vuole giocare: se parte lui può arrivare Muharemovic del Sassuolo, già attenzionato da settimane".
