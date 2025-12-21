Uno degli ultimi nomi accostati all'Inter è quello di Eduard Spertsyan, centrocampista armeno del Krasnodar. Dmitry Bulykin, ex attaccante russo, ne ha parlato ai microfoni di Legalbet.ru: "Penso che Spertsyan abbia raggiunto un accordo. Se arriva un'offerta da un top club, Eduard verrà lasciato partire. Se l'Inter lo volesse, potrebbe lasciare Krasnodar quest'inverno. Se invece arrivasse un club di medio livello, Spertsyan finirà la stagione e poi si trasferirà lì. Come abbiamo già detto: sarà difficile, ma guardando Safonov al PSG, capiamo che tutto è possibile. Se si presenta una buona opzione, la prima cosa che farà sarà prepararsi, e la seconda cosa che farà sarà chiedere al Krasnodar di lasciarlo andare".