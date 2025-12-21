Uno degli ultimi nomi accostati all'Inter è quello di Eduard Spertsyan, centrocampista armeno del Krasnodar. Dmitry Bulykin, ex attaccante russo, ne ha parlato ai microfoni di Legalbet.ru: "Penso che Spertsyan abbia raggiunto un accordo. Se arriva un'offerta da un top club, Eduard verrà lasciato partire. Se l'Inter lo volesse, potrebbe lasciare Krasnodar quest'inverno. Se invece arrivasse un club di medio livello, Spertsyan finirà la stagione e poi si trasferirà lì. Come abbiamo già detto: sarà difficile, ma guardando Safonov al PSG, capiamo che tutto è possibile. Se si presenta una buona opzione, la prima cosa che farà sarà prepararsi, e la seconda cosa che farà sarà chiedere al Krasnodar di lasciarlo andare".
Bulykin: “Spertsyan? Da top club. Se l’Inter lo vuole, può prenderlo anche subito”
I nerazzurri avrebbero messo gli occhi sul centrocampista armeno del Krasnodar: il parere dell'ex attaccante russo
"Se arriverà in Serie A o meno, nessuno può dirlo. Ci sono molti fattori che entrano in gioco quando arrivi in un nuovo club. E la storia del calcio è piena di esempi di giocatori di alto livello frenati da vari fattori nelle loro nuove squadre. A volte è la routine quotidiana, a volte l'ambiente, a volte l'allenatore, a volte i compagni di squadra, a volte il calcio stesso. È un giocatore di alto livello, ma solo il tempo lo dirà. Sarà adatto a molti club di alto livello, poi tutto dipenderà da lui".
