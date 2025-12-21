Moretto: “Gioca in Liga ed è stato proposto a club italiani: ecco i dettagli”

Il calciomercato di gennaio si avvicina e si rincorrono voci di giocatori offerti a tanti club. Matteo Moretto , intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha proprio fatto un nome di un profilo interessante della Liga.

Il calciatore in questione è stato appunto proposto in Serie A e potrebbe rappresentare un'opportunità per diversi club in cerca di un centrocampista di inserimento:

"Vi voglio dire che c'è una mezzala molto forte a livello tecnico, forse un po' incostante e che deve ancora sgrezzarsi, ha 23 anni e gioca nella Real Sociedad. Si tratta di Luka Sucic, 6 partite in Liga, 2 in Copa del Rey con un gol segnato.

Ha un contratto che scade nel 2029, è stato proposto a diversi club in Italia. Vedremo se le piste potranno decollare ma è un nome da tenere in considerazione", ha annunciato Moretto.