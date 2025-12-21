FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto: “Gioca in Liga ed è stato proposto a club italiani: ecco i dettagli”

calciomercato

Moretto: “Gioca in Liga ed è stato proposto a club italiani: ecco i dettagli”

Moretto: “Gioca in Liga ed è stato proposto a club italiani: ecco i dettagli” - immagine 1
Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha proprio fatto un nome di un profilo interessante della Liga
Matteo Pifferi Redattore 

Il calciomercato di gennaio si avvicina e si rincorrono voci di giocatori offerti a tanti club. Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha proprio fatto un nome di un profilo interessante della Liga.

Moretto: “Gioca in Liga ed è stato proposto a club italiani: ecco i dettagli”- immagine 2

Il calciatore in questione è stato appunto proposto in Serie A e potrebbe rappresentare un'opportunità per diversi club in cerca di un centrocampista di inserimento:

"Vi voglio dire che c'è una mezzala molto forte a livello tecnico, forse un po' incostante e che deve ancora sgrezzarsi, ha 23 anni e gioca nella Real Sociedad. Si tratta di Luka Sucic, 6 partite in Liga, 2 in Copa del Rey con un gol segnato.

Moretto: “Gioca in Liga ed è stato proposto a club italiani: ecco i dettagli”- immagine 3
Getty Images

Ha un contratto che scade nel 2029, è stato proposto a diversi club in Italia. Vedremo se le piste potranno decollare ma è un nome da tenere in considerazione", ha annunciato Moretto.

 

Leggi anche
Inter, a gennaio arriva il sostituto di Dumfries? “All’interno del club c’è...
Inter, e se il grande colpo arrivasse subito? “C’è un nome in scadenza 2027 e che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA