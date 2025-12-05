FC Inter 1908
Sportitalia svela su Luis Henrique: “Dentro l’Inter sono convinti che presto diventerà…”

Niente addio a gennaio per Luis Henrique: è questo lo scenario che risulta a Sportitalia, con l'Inter che vuole blindare l'esterno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Niente addio a gennaio per Luis Henrique: è questo lo scenario che risulta a Sportitalia, con l'Inter che vuole blindare l'esterno brasiliano nonostante un inizio di stagione non esaltante.

Lo racconta Gianluigi Longari nel suo editoriale: "La Roma aveva provato ad avvicinarsi, ricevendo un netto rifiuto.

In società sono convinti che anche lui diventerà presto uno dei casi da “cambi repentini di valutazione” tipici di una critica a orologeria che aveva condizionato il primo tratto di stagione, una stagione in cui l’Inter continua ad essere protagonista su tutti i fronti".

