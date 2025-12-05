Niente addio a gennaio per Luis Henrique: è questo lo scenario che risulta a Sportitalia, con l'Inter che vuole blindare l'esterno brasiliano nonostante un inizio di stagione non esaltante.
Lo racconta Gianluigi Longari nel suo editoriale: "La Roma aveva provato ad avvicinarsi, ricevendo un netto rifiuto.
In società sono convinti che anche lui diventerà presto uno dei casi da “cambi repentini di valutazione” tipici di una critica a orologeria che aveva condizionato il primo tratto di stagione, una stagione in cui l’Inter continua ad essere protagonista su tutti i fronti".
