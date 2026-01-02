fcinter1908 pronostici Pronostico Inter-Bologna: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol

COMPARAZIONE QUOTE

Pronostico Inter-Bologna: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol

Pronostico Inter-Bologna: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol - immagine 1
Il prossimo impegno dei nerazzurri è già alle porte: domenica sera a San Siro arriva il Bologna di Italiano
Giovanni Montopoli Direttore 

Passate le feste per i nerazzurri è tempo di tornare in campo. Torna la Serie A e la squadra di Cristian Chivu è subito chiamata a difendere il primo posto in classifica contro lo spauracchio Bologna. Al Meazza domenica arriva la squadra di Italiano, recentemente affrontata in semifinale di Supercoppa, e per i nerazzurri la "rivincita" è servita sul piatto d'argento. Scopriamo insieme le quote per conoscere i favoriti del match secondo i principali operatori del settore.

Inter-Bologna, pronostico 1

COMPARAZIONE QUOTE INTER BOLOGNA PRONOSTICO 1
1.42
PIÙ INFO
1.41
PIÙ INFO
1.40
PIÙ INFO
1.41
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La vittoria dei nerazzurri sembrerebbe essere l'ipotesi più quotata. L'Inter, secondo i principali operatori del settore, appare in vantaggio contro la squadra di Italiano nonostante il Bologna rappresenti per i nerazzurri un avversario ostico, come dimostrato negli ultimi anni. Per gli operatori Betsson la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.42. Gli esperti di Netbet e Vincitu bancano questa possibilità a 1.41 mentre gli analisti di Eurobet propongono una quota di 1.40 per la vittoria della squadra di Chivu

Inter-Bologna, pronostico over 3.5

COMPARAZIONE QUOTE INTER BOLOGNA PRONOSTICO OVER 3.5
2.65
PIÙ INFO
2.69
PIÙ INFO
2.60
PIÙ INFO
2.72
PIÙ INFO
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
fino a 500€ di bonus sport + 50€ senza deposito sullo sport + 50€ senza deposito sulle slot
PIÙ INFO
50% del primo deposito fino a 15€
PIÙ INFO
fino a 1037€ di bonus, di cui 537€ sul 1° deposito
PIÙ INFO
fino a 50€ di bonus benvenuto sport col 50% sul primo deposito + 25€ di bonus senza deposito
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Primo attacco del campionato contro il terzo. La gara tra nerazzurri e rossoblu promette scintille con il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, che dovrà nuovamente affrontare Ravaglia e dall'altro lato Riccardo Orsolini, autentica spina nel fianco, che vorrà continuare la sua stagione nel migliore dei modi. Scopriamo insieme le quote per l'OVER 3.5 nella sfida tra Inter e Bologna. Per gli esperti di Vincitu l'over 3.5 è quotato a 2.69. Gli analisti di Netbet propongono una quota di 2.72, Betsson banca questa possibilità a 2.65 mentre Eurobet per l'over 3.5 nella sfida tra Inter e Bologna indica 2.60 come quota.

Inter-Bologna, dove vederla in Tv

—  

Inter-Bolognasfidavalida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Leggi anche
Ferrara: “Scudetto all’Inter, Lautaro capocannoniere”. Hernanes risponde così
Atalanta-Inter, pronostico marcatori: occhi puntati sul “Triangolo delle Bermude”

© RIPRODUZIONE RISERVATA