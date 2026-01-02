Passate le feste per i nerazzurri è tempo di tornare in campo. Torna la Serie A e la squadra di Cristian Chivu è subito chiamata a difendere il primo posto in classifica contro lo spauracchio Bologna. Al Meazza domenica arriva la squadra di Italiano, recentemente affrontata in semifinale di Supercoppa, e per i nerazzurri la "rivincita" è servita sul piatto d'argento. Scopriamo insieme le quote per conoscere i favoriti del match secondo i principali operatori del settore.
COMPARAZIONE QUOTE
Pronostico Inter-Bologna: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol
Inter-Bologna, pronostico 1
La vittoria dei nerazzurri sembrerebbe essere l'ipotesi più quotata. L'Inter, secondo i principali operatori del settore, appare in vantaggio contro la squadra di Italiano nonostante il Bologna rappresenti per i nerazzurri un avversario ostico, come dimostrato negli ultimi anni. Per gli operatori Betsson la vittoria dei nerazzurri è quotata a 1.42. Gli esperti di Netbet e Vincitu bancano questa possibilità a 1.41 mentre gli analisti di Eurobet propongono una quota di 1.40 per la vittoria della squadra di Chivu
Inter-Bologna, pronostico over 3.5
Primo attacco del campionato contro il terzo. La gara tra nerazzurri e rossoblu promette scintille con il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, che dovrà nuovamente affrontare Ravaglia e dall'altro lato Riccardo Orsolini, autentica spina nel fianco, che vorrà continuare la sua stagione nel migliore dei modi. Scopriamo insieme le quote per l'OVER 3.5 nella sfida tra Inter e Bologna. Per gli esperti di Vincitu l'over 3.5 è quotato a 2.69. Gli analisti di Netbet propongono una quota di 2.72, Betsson banca questa possibilità a 2.65 mentre Eurobet per l'over 3.5 nella sfida tra Inter e Bologna indica 2.60 come quota.
Inter-Bologna, dove vederla in Tv—
Inter-Bologna, sfidavalida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
© RIPRODUZIONE RISERVATA