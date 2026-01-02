Pronostico Inter-Bologna: nerazzurri favoriti ma occhio alla quota gol

Passate le feste per i nerazzurri è tempo di tornare in campo. Torna la Serie A e la squadra di Cristian Chivu è subito chiamata a difendere il primo posto in classifica contro lo spauracchio Bologna. Al Meazza domenica arriva la squadra di Italiano, recentemente affrontata in semifinale di Supercoppa, e per i nerazzurri la "rivincita" è servita sul piatto d'argento. Scopriamo insieme le quote per conoscere i favoriti del match secondo i principali operatori del settore.