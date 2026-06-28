"Obiettivo di chi governa l’area tecnica all’Inter è quello di consegnare la squadra a Chivu per il 16 luglio, quando i campioni d’Italia andranno in Germania per la prima parte del ritiro estivo. Per questo motivo la prossima dovrebbe essere la settimana del raccolto e, al di là della situazione legata a Provedel (si attende il via libera da Lotito) il reparto dove l’allenatore rischia di essere più in sofferenza è la difesa, stante gli addii di Acerbi, De Vrij e Darmian".

"L’Inter ha il sì di Oumar Solet, ma se neanche nei prossimi giorni ci sarà un contatto con l’Udinese - c’è distanza sul cartellino - vorrà dire che il francese è stato sedotto e abbandonato. In tal caso potrebbero riaprirsi le piste estere che portano a due difensori centrali negli anni regolarmente accostati all’Inter, vale a dire Trevoh Chalobah e Joel Ordonez, entrambi hanno valutazioni molto importanti anche se gli ottimi rapporti con il Bruges potrebbero essere un fattore in un’eventuale trattativa (per Chalobah il Como ha offerto 27 milioni: 25 fissi e 2 di bonus, ma il Chelsea ne vuole 35-40). Davanti a tutti, fino a nuovo ordine, c’è sempre Solet. Ma l’immobilismo dell’Inter inizia a essere sospetto".